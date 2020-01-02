شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل : التحالف العربي يصدر توجيهات صارمه للمجلس الانتقالي ..والاخير ينفذ فورا !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 01:59 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت وسائل إعلام، عن توجيهات أصدرها التحالف العربي بعدن، إلى قيادة المجلس الانتقالي بإزالة لوحة نصبت على واجهة معسكر تابع لقوات الحماية الرئاسية.

وكانت قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي قد نصبت لوحة ضخمة على واجهة معسكر الحماية الرئاسية اللواء الثالث وغيرت مسماه الى اللواء الثالث صاعقة يوم الثلاثاء.

ولم تكد تمر ساعات حتى صدرت التوجيهات بإزالة اللوحة فورا وهو ماتم لاحقا.