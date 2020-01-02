شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل :رد قوي من الشيخ محمد بن راشد على الرئيس أردوغان بعد كشفه عن سيارة تركية وأعلن عن إختراع اماراتي مدمر وعابر للقارات "صورة الاختراع" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجح الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي بالرد على الرئيس التركي أردوغان بعد إعلان الاخير عن صناعة اول مركبة سيارة تركية محلية الصنع بالكامل وصديقة للبيئة، الامر الذي أثار ضجة عالمية، خصوصا إنها جائت بعد الكشف عن صنع أول غواصة تركية أيضا.
وجاء رد بن راشد قوي هذه المرة، حيث إنشغل الشعب الاماراتي بالحديث عنه بعيدا عن إنجازات تركيا المستفزة.
قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، إن مليار إنسان حول العالم، شاهدوا احتفالات دبي برأس السنة الميلادية 2020.
وكتب ابن راشد عبر حسابه على تويتر: احتفلت دبي مع العالم بقدوم عام 2020 .. احتفل اكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي ... وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضا ... شكرا لكل من ساهم في التنظيم .. والتنقل .. والحماية .. والاعلام ... وتوفير السلامة للجميع .. شكرا لفريق عمل دبي.
ويذكر ان بن سلمان كان له رد اقوى واعلن عن اختراع مدمر في مهرجان الابل
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