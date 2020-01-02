شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :قوات المجلس الانتقالي اشترطت على الحكومه الشرعيه شرطان اساسيان لأعادة الاموال المنهوبه..تفاصيل خاصه"4" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشقت مصادر اعلاميه وسياسيه ان قوات المجلس الانتقالي اشترطت على الحكومه الشرعيه شرطين لاعادة المال المنهوب .
وهذه الشروط تتلخص في صرف مرتبات الحزام الامني والنخبه الشبوانيه التى توقفت منذوا ثلاثة اشهر بامر من التحالف , والشرط الاخر هو توقف الحمله الامنيه لقوات الشرعيه على الخارجين عن القانون في شبوه .
واضافت ان قوات الانتقالي هددت بأحراق الاموال التي نهبت اذا لم تستجيب الحكومه لمطالبهم واعلان النفير العام والتصعيد العسكري
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