شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :قوات المجلس الانتقالي اشترطت على الحكومه الشرعيه شرطان اساسيان لأعادة الاموال المنهوبه..تفاصيل خاصه"4" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشقت مصادر اعلاميه وسياسيه ان قوات المجلس الانتقالي اشترطت على الحكومه الشرعيه شرطين لاعادة المال المنهوب .



وهذه الشروط تتلخص في صرف مرتبات الحزام الامني والنخبه الشبوانيه التى توقفت منذوا ثلاثة اشهر بامر من التحالف , والشرط الاخر هو توقف الحمله الامنيه لقوات الشرعيه على الخارجين عن القانون في شبوه .



واضافت ان قوات الانتقالي هددت بأحراق الاموال التي نهبت اذا لم تستجيب الحكومه لمطالبهم واعلان النفير العام والتصعيد العسكري