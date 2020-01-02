شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان اليمني صلاح الأخفش :اهدر الحوثي دمه , وتبرأت منه السعوديه ,وتضامنت معه تركيا, لكن المفاجأه الاصعب هي اختفاءه المفاجئ والمحير !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 01:52 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

فاجأ الفنان اليمني صلاح الأخفش جمهوره في الداخل اليمني والخليج العربي باجراء غير متوقع بعد أن أعلن المسؤولون عن تنظيم مهرجان انغامي الغنائي الترفيهي في مدينة جدة، بيانا تبرأوا فيه من استضافة الأخفش، لإحياء حفل

حيث قام الفنان صلاح بحذف حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” بعد ساعات من الضجة التي أثارها حول مشاركته في مهرجان أنغامي بمدينة جدة السعودية.

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وجاء في البيان الذي نشره رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تركي آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر” نقلاً عن حساب الشركة

المنظمة: “نحن مهرجان أنغامي الترفيهي ننفي حفلة صلاح الأخفش، إذ إنها ليست مدرجة من ضمن فعاليات أنغامي وتقبلوا تحياتنا”.

وكان موسم الرياض احتضن قبل يومين، حفلاً جماهيرياً للأغنية اليمنية، تحت عنوان “ليلة اليمن السعيد” شارك فيه كلاً من

الموسيقار أحمد فتحي والفنانين حسين محب وفوآد عبد الواحد وعوض بن ساحب ووليد الجيلاني.