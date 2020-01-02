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صنعاء - ياسمين الخيامي - زوجة عربية تتفاجأ بنشر صورها عارية على صفحة لـ”تبادل الزوجات” .. وصدمة كبيرة للضحية بعد ان عرفت من الذي قام بنشر تلك الصور الفاضحة

تلقت زوجة مصرية صدمة بعد إلقاء القبض عليها من قبل قوات الشرطة بتهمة نشر صورها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لتبادل الزوجات.

ووجهت النيابة العامة تهم مخلة بالشرف، بعد نشر صورها عارية على صفحة مخلة للأداب بالفيسبوك، فأصيبت الزوجة بحاله بكاء هستيرى من هول الصدمة.

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زوجة عربية تتفاجأ بنشر صورها عارية على صفحة لـ”تبادل الزوجات” .. وصدمة كبيرة للضحية بعد ان عرفت من الذي قام بنشر تلك الصور الفاضحة

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وأكدت الزوجة أنها بريئة، لكن كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل كانت في انتظارها فزوجها عامل الموبيليا قام بنشر صورها علي للتبادل الزوجات دون علمها.

وقالت الزوجة أنها ضحيه لتصرفات زوجها الذى تخلي عن رجولته وقام بتصويرها دون علمها ونشرها ، على الفور قامت الشرطة بضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الصور التى ينشرها هى لزوجته.