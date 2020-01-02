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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من هادي ولا من طارق عفاش أو من قبائل الطوق..الحوثي يتلقى ضربة ساحقة من جهة لم يتوقعها ابدا في قلب العاصمة صنعاء تثير جنونه وتربك كل حساباته

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