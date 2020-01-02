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صنعاء - ياسمين الخيامي - اغلى من المكرمة الملكية واهم من عطايا الامارات..بشرى سارة لليمنيين شمالا وجنوبا والاعلان رسميا قبل قليل عن وقف بلطجة عمولات التحويلات المالية الى الابد

2020/01/02 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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