شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء .. شاهد سما المصري تصدم الجميع بـ أنواع القُبلات للرجال !! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تصر الراقصة المصرية سما المصري على اثارة الجدل من خلال مخالفتها للقواعد الاخلاقية والدينية وحتى العلمية .

وفي احدث شطحات سما المصري مارست الراقصة الاستعراضية امام جمهورها عبر مواقع التواصل دور العالم الخبير بشؤون العلاقات بين الرجال والنساء .

ونشرت سما المصري مقطع فيديو تتحدث فيه عن انواع القُبلات قائلة ان هناك قبلات جنسية واخرى عاطفية واخرى للحب والحنان مشيرة الى وجود فرق بين القبلات العاطفية وقبلات الحُب !!

وشن متابعو سما المصري هجوما عليها معتبرين انها تحاول اظهار نفسها كمتخصصة في علم الاحياء مع انها لا تفقه شيئا وفق قولهم .

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