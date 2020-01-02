وزارة الثقافة اليمنية تحذر من المحاولات السعودية لنهب المخطوطات التراثية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
حذرت وزارة الثقافة اليمنية من المحاولات السعودية لنهب وسرقة واستنساخ المخطوطات والوثائق اليمنية عن طريق ما أعلن عنه بمذكرة التعاون السعودية – السعودية لحفظ التراث اليمني التي وقع عليها في الرياض بين اطراف سعودية.
وحذرت الوزارة في بيان لها الاربعاء “من خطورة ما تسعى له السعودية للحصول على مخطوطات يمنية نادرة ونفيسة عجزت خلال السنوات الماضية في الحصول عليها كون هذه المخطوطات محفوظة وموثقة بدور ومراكز المخطوطات اليمنية”، ودعت “كافة الشرفاء من موظفيها ومنتسبي دور ومراكز المخطوطات وكافة الأدباء والمثقفين إلى التصدي لهذه المحاولة وإحباط المخطط السعودي ورفض مثل هذه المشاريع المشبوهة”.
هذا وقد نصت اتفاقية “السرقة” السعودية على أن ينطلق هذا المشروع من مكتبة الأحقاف في مدينة تريم بمحافظة حضرموت اليمية، حيث لفت سفير السعودية انتباه قادته إلى أن مكتبات ومراكز الوثائق والمخطوطات اليمنية تزخر بمئات الآلاف من الوثائق والمخطوطات النفيسة.
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