المجلس الانتقالي يهدد بنسف اتفاق الرياض

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أعلن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، تعليق أعمال ممثليه في لجان تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع مع حكومة المرتزقة في الخامس من نوفمبر على خلفية احداث اغسطس.

وقال بن بريك على حسابه في تويتر:” إن كان ما يحدث منذ يومين في شبوة في قرى لقموش من جرائم صادرة من قوات شرعية تأتمر بأمر عبد ربه منصور هادي، فعليه الخروج ببيان رسمي يؤكد أن هذا التحرك بأمره ويتحمل كل العواقب.

وأضاف :”إن كان ذلك ليس من الرئاسة، فعليها كذلك الخروج ببيان يتبرأ من تلك القوات المجرمة المعتدية”.

وتشن قوات حكومة المرتزقة حملة أمنية على مناطق قبائل لقموش في محافظة شبوة .