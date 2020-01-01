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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الإنتقالي يؤكد تعاونه مع التحالف العربي لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
الخليج 365
أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، تعاون المجلس مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب .. مثمناً في الوقت نفسه جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتتبع الجماعات الإرهابية المتطرفة .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "نثمن في المجلس الانتقالي الجنوبي جهود الولايات المتحدة الإمريكية في مكافحة الإرهاب وتتبع الجماعات الإرهابية أفرادا وقيادات إقليميا ودوليا، ونؤيدها في كل إجراء يحمي مصالحها وقواتها في المنطقة والتي تحقق الاستقرار والتوازن في منطقتنا.
وفي تغريدة أخرى، قال بن بريك أن "قيادات وأفراد من تنظيم القاعدة وبعضهم عرب وصيد ثمين يشاركون مليشيات الإصلاح في محاولة اجتياح قرى لقموش في شبوة" .
وذكرت مصادر أن المجلس قرر تعليق مشاركاته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وذلك احتجاجاً على الهجوم الذي يقوده محافظ شبوة الإخواني محمد صالح بن عديو ضد قبائل لقموش.
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