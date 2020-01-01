شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية ليوم الأربعاء .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، وهي كالتالي:

بدعم إماراتي: العميد طارق يضع حجر الأساس لمشروع عملاق في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/447160/ البحسني يضع حجر الأساس للمجمع السياحي لنادي الضباط بالمكلا .. صور https://www.elyamnelaraby.com/447164/ عاجل.. المجلس الانتقالي يعلق مشاركاته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/447166/ البحسني: 2020 عام التنمية والاستثمار وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية https://www.elyamnelaraby.com/447179/ المجلس الانتقالي خلال 2019.. نجاحات كبيرة في كافة المحافل الدولية https://www.elyamnelaraby.com/447184/ التحالف العربي يعلن عودة ستة أسرى سعوديين من اليمن https://www.elyamnelaraby.com/447189/ لصور يبحث مع البرنامج السعودي اعادة تاهيل مباني ومختبرات كليات جامعة عدن https://www.elyamnelaraby.com/447190/ صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب https://www.elyamnelaraby.com/447217/ غريفيث يرحب بإطلاق الحوثيين سراح ستة أسرى سعوديين https://www.elyamnelaraby.com/447221/ البرنامج السعودي يستعرض مشاريعه في اليمن بندوة تعريفية في عدن https://www.elyamnelaraby.com/447227/ رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على إستقلالية البنك المركزي اليمني https://www.elyamnelaraby.com/447229/%D8%B1 دويد: استكملوا تحرير تعز ونحن جنودكم Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/447230 إقتصادي يمني يشيد بقرار إعادة تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال https://www.elyamnelaraby.com/447239/ إجتماع برئاسة معين يناقش التدابير المتعلقة بالحفاظ على إستقرار العملة الوطنية https://www.elyamnelaraby.com/447242/ عضو خارجية الانتقالي لـ "الخليج 365": هناك أطراف لا تريد إنهاء الحرب أو محاربة الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/447244/ توجيهات حكومية جديدة بشأن معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/447246/ مناقشة النهوض بحقوق المرأة الصحية بعدن https://www.elyamnelaraby.com/447250/ صراع الميليشيات ينتقل إلى برلمان صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/447254/ الجعدي يشيد بجهود إتحاد أدباء وكتاب الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/447255/ إنتقالي حضرموت يقر إتجاهات خطة عمله للعام 2020 https://www.elyamnelaraby.com/447275/ رئيس إنتقالي أبين يلتقي رئيس شركة عالمية لبحث قضايا الإستثمار بالمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/447277/ بن بريك لقبائل لقموش : 2020 سيكون عاماً مختلفاً على الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/447278/ شاهد .. حجم المساعدات الإماراتية لأهالي حضرموت خلال عام التسامح https://www.elyamnelaraby.com/447287/ هاني بن بريك يطالب الرئاسة بتوضيح حقيقة ما يحدث في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/447291/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية ليوم الأربعاء .. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.