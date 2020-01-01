لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بيضة واحدة يوميًا؟

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عدن - ياسمين التهامي - يعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ولا سيما البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع، كما يساهم في بناء الكتلة العضلية، ولكن ماذا يحدث بالجسم عند تناول بيضة واحد يوميًا؟

يستعرض “الكونسلتو” في التقرير التالي، فوائد تناول البيض يوميًا، وفقًا للدكتورة أسماء يونس، أستاذ مساعد الصحة العامة والتغذية العلاجية بكلية الطب جامعة الفيوم.

جديد "الخليج 365"

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فوائد تناول البيض يوميًا

1- ينصح خبراء التغذية متبعي أنظمة الدايت، بتناول بيضة واحدة عند وجبة الإفطار، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين سريع الامتصاص، والذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة كبيرة، مما يقلل من كميات الأطعمة التي سيتم تناولها عند وجبتي الغداء والعشاء.

2- تناول بيضة واحدة قبل ممارسة التمارين الرياضية، من شأنه أن يقلل من فرص الشعور بالتعب أثناء التمرين، لاحتواء البيض على نسبة عالية من الأحماض الأمينية، التي تساهم أيضًا في بناء الكتلة العضلية.

3- يتميز البيض باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يساعد على تقوية المناعة، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية.

4- نسبة البروتين المتوفرة بالبيض تعادل النسبة الموجودة بلبن الأم، لذلك فهو من الأطعمة التي ينصح بتناولها قبل التمرين، لأنها تحفز العضلات على النمو بصور فعالة.

5- يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من فيتامين د، الذي يمثل أهمية كبيرة لصحة العظام والعين والبشرة، كما يساعد على تقوية الجهاز المناعي.

اقرأ أيضًا: تناول البيض بكثرة يعرضك للإصابة بهذا المرضهل توجد كمية مضرة من البيض؟

لا توجد كمية مضرة من البيض، حيث يمكن تناول من بيضة إلى 3 بيضات يوميًا، ولكن يراعى عدم الإفراط في تناول اللحم، حتى لا تزداد نسبة البروتين عن الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم، والتي تتراوح ما بين 60 و65 جرام إذا كان وزن الجسم 70 كيلو جرام.

حقائق يجب معرفتها عن البيض

1- الكالسيوم متوفر بالقشرة الخارجية للبيض، وليس بالبياض أو الصفار كما يشاع.

2- لا يجب تناول البيض غير المطهي جيدًا، حتي لا تنتقل العدوي من الدجاج للإنسان، وخاصة السالمونيلا، ومن يفضل تناوله بهذه الطريقة، يجب التأكد من الدجاج تناول كل التطعيمات اللازمة ضد الأمراض.

3- ثبت مؤخرًا أن البيض يحتوي على الكوليسترول النافع للجسم، وبالتالي يصلح لمرضى الكوليسترول.

4- لا يوجد عمر معين يمنع الأشخاص من تناول البيض، ولكن إذا كنت تعاني من حساسية البروتين، فلا بد من تجنب البيض في جميع الأحوال.