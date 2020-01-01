شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أصالة تصدم الجميع و تظهر برفقة شاب وهي تمارس هذا العمل الفاضح .. (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد الأنباء القوية التي ترددت عن طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، أثارت الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصرى حالة من الجدل، لظهورها مع إعلامي كويتي وهي نائمة على كتفه، تزامًنا مع وصولها الكويت لإحياء حفل رأس السنة الميلادية.



وظهرت أصالة في مقطع فيديو برفقة مقدم البرامج الكويتي حمد العلي المعروف باسم حمد قلم، وهي تقف إلى جانب المذيع واضعة رأسها على كتفه وملتصقة به، في مشهد عرضها لانتقادات لاذعة.

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ولم تكتفي أصالة بذلك بل ظهرت أي ًضا ممسكة بذارعه وتغني برفقته، فيما أشار الأخير إلى أنه يفضل الفيديوهات ولا يحب الصور فيما سألته عما إذا كان يبدي إعجابه بأكسسوار تزين به شعرها.

وعزز ما قامت به الفنانة أصالة الأخبار المنتشرة عن طلاقها على الرغم من عدم إعلانها رسمًيا عن الخبر، فينا اعلى انفصالة عن زوجته أصالة، أنه لا يحب أشار زوجها طارق العريان في تصريحات صحفية مؤخًرا تعليقً التحدث في أموره الشخصية

