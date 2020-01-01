شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل: زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي يجبر بن سلمان على التخلي عن الرئيس هادي بأخطر قرارته "3" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 10:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أصدرت محكمة حوثية اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومسؤولين في حكومته. ووفقا لما نقلته وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فقد أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء حكما غيابيا باعدام الرئيس هادي بالاضافة الى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني.وأوضحت أن المحكمة وجهت اتهاما للرئيس هادي ومن معه بـ"التخابر مع إسرائيل" وإعانة ما أسمته "العدوان".

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