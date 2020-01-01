شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبدربه منصور هادي يتدخل شخصيا في قضية الاعلامي عمر عبدالعزيز المرشد ويصدر توجيهات عليا بشأنه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 11:15 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أصدر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي توجيهات تقضي باستيعاب الإعلامي التلفزيوني عمر عبدالعزيز المرشد في قناة اليمن الفضائية .
تأتي هذه التوجيهات بعد الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد المرشد من قبل إدارة أحد القنوات الخاصة بسبب مواقفه الوطنية الداعمة للدولة الشرعية وجيشها الوطني.
الجدير بالذكر ان الإعلامي عمر المرشد عمل في قناة الشرعية " الخاصة " كمقدم للبرنامج اليومي في عمق الحدث لمدة خمسة اعوام وقدم مايقارب 1600 حلقة حوارية سياسية واجتماعية وفنية وثقافية
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