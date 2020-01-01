شكرا لقرائتكم خبر عن رد قوي من بن سلمان على الرئيس أردوغان بعد كشفه عن سيارة تركية وأعلن عن إختراع سعودي مدمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 11:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نجح بن سلمان ولي عهد السعودية بالرد على الرئيس التركي أردوغان بعد إعلان الاخير عن صناعة اول مركبة سيارة تركية محلية الصنع بالكامل وصديقة للبيئة، الامر الذي أثار جة عالمية، خصوصا إنها جائت بعد الكشف عن صنع أول غواصة تركية أيضا.

وجاء رد بن سلمان قوي هذه المرة، حيث إنشغل الشعب السعودي بالحديث عنه بعيدا عن إنجازات تركيا المستفزة.

فقد نجح المشرفون على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في السعودية، بفضل توجيهات ولي العهد بن سلمان، في تنظيم مسابقة ناجحة لمصارعة الإبل دون خسائر بين المصارعين، على غرار الإصابات التي تلحق بمصارعي وجمهور مصارعة الثيران التي تقام في بعض الدول ومن بينها إسبانيا.

وشارك 4 متسابقين في المسابقة بنسختها الأولى في مقر المهرجان بنسخته الرابعة التي انطلقت في الـ15 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمنطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها القائمون على المسابقة وعدد من الجمهور الحاضر، المتسابقين وهم يصارعون قعدانًا صغيرة (صغير الجمل) داخل مضمار رملي مغلق، ويطرحونها أرضًا بكل براعة لتنتهي المسابقة عند هذا الحد.