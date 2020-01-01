شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحسم موقفها من الحرب على اليمن وتحدد علاقتها مع السعوديه بتصريح مفاجئ وصادم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 10:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

حسم وزير الدفاع الكويتي، أحمد المنصور، موقف بلاده من استمرار قواتها في حرب اليمن ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية؛ وتزامنًا مع إعلان "الحوثي" حربًا جديدة.

وشدد "المنصور" خلال زيارته للقوات الكويتية المشاركة في الحرب باليمن، على استمرار مشاركة بلاده في التحالف العربي؛ نافيًا بذلك الشائعات عن انسحابها، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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وقال وزير الدفاع الكويتي: إن "أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت"، معتبرًا أن "مشاركة منتسبي الجيش الكويتي للقوات المسلحة بالسعودية محل فخر لكل مواطن كويتي".

وختم "المنصور"، بأن مشاركة القوات الكويتية في التحالف العربي "يدفعنا لتسخير كل الإمكانيات لخدمة السعودية"، ونقل تحيات أمير الكويت والقيادة إلى قوات بلاده.

وترددت شائعات مؤخرًا، أن الكويت قررت سحب قواتها من التحالف العربي، والذي لا يعرف عددهم حتى الآن، إلا أن تقديرات تفيد بأنهم عشرات الجنود والضباط المتمركزين داخل قواعد عسكرية في السعودية.

يذكر أن "الحوثي" أعلن أمس فتح حرب جديدة ضد دول التحالف العربي وأعلن قائمة أهداف تضم 6 مواقع معرضة للقصف في السعودية والإمارات.