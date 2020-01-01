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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الجوازات السعودية تطلق قبل قليل تحذير لكل المغتربين من القيام بهذا الامر لأنه يعرضهم للغرامة ووقف كافة الخدمات عنهم



كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد، وذلك قبل فرض غرامة تأخير لتجديد هوية مقيم.

وأوضحت الجوازات، في ردها على سؤال مغرد استفسر خلاله بشأن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد، أن الغرامة تُطبق بعد ثلاث أيام من تاريخ انتهاء هوية مقيم.

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عاجل ..الجوازات السعودية تطلق قبل قليل تحذير لكل المغتربين من القيام بهذا الامر لأنه يعرضهم للغرامة ووقف كافة الخدمات عنهم

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يذكر أن المديرية العامة للجوازات دعت في وقت سابق، جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم ومرافقيهم في النظام الآلي.

وأكدت مديرية الجوازات أنها دعت إلى ذلك تفاديا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

وشددت على أنه سيتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.