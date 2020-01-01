سيطرت قوات الجيش والأمن بمحافظة شبوة، اليوم الأربعاء، على منطقة "حبورة" في مديرية حبان (جنوب شرق)، بعد مطاردة عناصر تخريبية استهدفت مواقع للجيش والأمن.



وقالت مصادر أمنية، إن الحملة الأمنية، واصلت ملاحقة العناصر التخريبية، وأحكمت سيطرتها على منطقة حبورة معقل تلك العناصر.



وبحسب المصادر فقد تمكنت الحملة الامنية من قتل وإصابة عدد من العناصر التخريبية و إلقاء القبض على 10 من المخربين بعد محاصرتهم في أحد المواقع بمنطقة الفرع.



وبعد السيطرة على "حبورة" واصلت القوات العسكرية والأمنية تقدمها، ووصلت إلى قرية اللجم بمنطقة " هدى" شرق منطقة العرم بمديرية حبان، وفق المصادر.



وأوضحت المصادر بان المواطنين، رحبوا بقوات الجيش والأمن وقدموا لها التسهيلات لإنجاح مهمتها الأمنية.



وارتكب المخربون ـ عناصر مسلحة يُعتقد انتماؤهم للانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات ـ عددا من الجرائم والكمائن ضد قوات الجيش خلال الأيام الماضية.



وكانت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة، قد أطلقت أمس الثلاثاء، حملة أمنية، بعد خطف الطالب تركي لعكب، وتعرض بعض النقاط الأمنية لاستهداف بين وقت لآخر من قبل العناصر التخريبية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبوة: حملة أمنية تسيطر على منطقة "حبورة" وتلقي القبض على عناصر تخريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.