شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. تسريب فيديو جديد للفنانة منى فاروق وهي ترتدي ملابس شفافة من البحر .. وهذا ما كانت تفعله .. (فيديو صادم) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدها في دبي.

وظهرت منى فاروق في الفيديو وهي إمام أحد الشواطئ في دبى وقررت أن تصدم جمهورها بنزولها البحر.

وعلقت منى فاروق في الفيديو قائلة: "نزلت البحر برجلي في المياه المالحة عشان أخف من مرضى".

وأضافت منى فاروق: "كل عام وكل جمهوري الحبيب سعيد وبخير دائما ويا رب تكون السنة 2020 سعيدة عليكم".

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