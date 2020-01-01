شكرا لبحثكم عن خبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن : القطاع الصحي والنظافة والماء والكهرباء والمواصلات اولاوياتنا في المرحلة القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن _ وثيق الجناني

عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مؤتمر صحفياً في العاصمة الموقتة عدن استعرض فيه أهم ما قام به البرنامج في المرحلة السابقة وتحديد اولاويات البرنامج خلال المرحلة القادمة .

و قال رئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مدير المشاريع بالبرنامج المهندس حسن العطاس أن البرنامج يجري لقاءات مكثفة مع المكاتب التنفيذية والخدمية بمحافظة عدن للاطلاع عن قرب لأهم الاحتياجات المهمة للتدخل فيها وفقا للاحتياج الأكثر أهمية والمتعلق بحاجية المواطنين وفي مقدمتها القطاع الصحي والنظافة والماء والكهرباء والمواصلات .

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وأضافت أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ المشاريع بحسب الأهمية للقطاعات الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين وفي مقدمتها مستشفى عدن العام .

من جانبها استعرضت رئيس قسم العلاقات الإعلامية والتواصل في البرنامج رندا الهُذلي أهم أشكال الدعم والمشاريع الخدمية التي نفذها البرنامج في اليمن بمختلف القطاعات الخدمية وفي مقدمتها الصحة والتعليم وقطاع الزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية للمواصلات " المطارات " وشبكة الطرق _ والمياه والكهرباء بالإضافة دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز الريال اليمني والحفاظ عليه أمام العملات الأجنبية.

وأوضحت الهذالي بالأرقام والصور المشاريع التي تدخل بها البرنامج وفي مقدمتها تجهيز غرف الطوارئ في 6 مستشفيات وتزويدها بالمستلزمات الطبية إلى جانب إنشاء مركز لغسيل الكلى بطاقة استيعابية تصل إلى 20 مريض، وفي قطاع التعليم شمل الدعم طباعة 550 الف و609 كتاب مدرسي وتوفير 60 حافلة مدرسية وتوزيع 6 الاف طاولة ومقعد مزدوج.