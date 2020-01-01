شكرا لبحثكم عن خبر حكومة معين تستقبل العام 2020بقرارات تعيين جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني 2020م، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضى قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة احمد احمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني، حسين عبدالرحمن المحضار، نائبا لرئيس اللجنة، والتي تضم 17 عضوا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وستتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين. ووجه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة وانسياب التدفقات والتحويلات المالية من والى اليمن خدمة لكل أبناء الوطن..

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