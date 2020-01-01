شكرا لبحثكم عن خبر حزمة الدعم السعودي الشامل لليمن في ورشة تعريفية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب/ نبيل الجنيد

تصوير/ زكي اليوسفي

قال رئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مدير المشاريع بالبرنامج المهندس حسن العطاس أن البرنامج يجري لقاءات مكثفة مع مع المكاتب التنفيذية والخدمية بمحافظة عدن للاطلاع عن قرب لأهم الاحتياجات المهمة للتدخل فيها وفقا للاحتياج الأكثر أهمية والمتعلق بحاية المواطنين وفي مقدمتها القطاع الصحي والنظافة والماء والكهرباء والمواصلات .

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي وورشة العمل التعريفية بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي عصر اليوم بالعاصمة عدن .

واضاف انه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ المشاريع بحسب الأهمية للقطاعات الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين وفي مقدمتها مستشفى عدن العام .

من جانبها استعرضت رئيس قسم العلاقات الإعلامية والتواصل في البرنامج رندا الهُذلي اهم أشكال الدعم والمشاريع الخدمية التي نفذها البرنامج في اليمن بمختلف القطاعات الخدمية وفي مقدمتها الصحة والتعليم وقطاع الزراعة والثروة السمكية واليناء التحتية للمواصلات " المطارات " وشبكة الطرق _ والمياه والكهرباء بالإضافة دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز الريال اليمني والحفاظ عليه أمام العملات الخارجية واوضحت الهذالي بالارقام والصور للمشاريع التي تدخل بها البرنامج وفي مقدمتها تجهيز جهيز غرف الطوارئ في 6 مستشفيات وتزويدها بالمستلزمات الطبية إلى جانب إنشاء مركز لغسيل الكلى بطاقة إستيعابية تصل إلى 20 مريض، وفي قطاع التعليم شمل الدعم طباعة 550 الف و609 كتاب مدرسي وتوفير 60 حافلة مدرسية وتوزيع 6 الاف طاولة ومقعد مزدوج.