شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. أزمة مياه خانقة في عدن والمؤسسة مدعوة للكشف علانية عن أسبابها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تعاني مناطق عديدة في مديريات عدن الثماني من ازمة مياه خانقة لم تصل اليها فيما انخفض ضخها وحصول السكان عليها يمتد الى ايام عند البعض كما تشير شكاوى عديدة تلقتها الصحيفة.
وكانت المؤسسة قد اعلنت الانتهاء من صيانة اكبر أنبوب للمياه في البرزخ الثلاثاء يغذي اربع مديريات الا ان نتائجه لم تأتي بثمارها في وصول الماء.
واعتاد السكان في عدن اختناقات المياه في فصل الصيف لشدة الحرارة والرطوبة الا ان الازمة امتدت ال فصل الشتاء.
ويثني السكان على جهود المؤسسة المحلية للمياه في السعي لتوفيره في ظل زحف عارم للوافدين الى عدن الا انها مدعوة الى الكشف عن الازمة الخانقة ومسبباتها بشفافية وعلانية.
يذكر ان مؤسسة المياه تعاقب عليها عدد من المدراء البعض تركها مكرها وآخر عجز عن مواجهة الاعباء وبينهم حافظ على ماء وجهه وغادرها بهدوء.
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