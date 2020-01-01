شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف التي توقعت اعتقال البشير ومقتل الرئيس الراحل ’’صالح’’ تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في الخليج ودول عربية في بداية 2020 شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقعات ليبيا 2020 تبدأ بانتهاء العام الحالي وبدء عام جديد 2020، حيث تنتشر العديد من التوقعات لمختلف علماء التوقعات ومن اشهرها توقعات الجكتورة ليلي عبد اللطيف، حيث تَحدّثت الفلكية ليلى عبد اللطيف عن توقعات ليبيا 2020 من حيثُ أن التدخل العسكري حاصل لا محالة وولادة حُكومة قبل نهاية العام وخَطة دَوليّة لِحماية النّفط الليبي، حيث سيحرر خليفة حفتر العاصمة طرابلس وسيرشح سيف الاسلام القذافي نفسه للرئاسة الليبية.

توقعات ليلى عبد اللطيف لليمن

ان اليمن من اعظم البلاد العربية التي تمثل الكثير من الحضارات، ولكن طرئة عليها بعض من الصراعات والنزاعات بسبب مكانتها التاريخية، وبالتالي نرسد لكم اهم التوقعات التي سوف تشهدها في العام الجديد بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، حيث تَشهد المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية بعض من المُناوشات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن

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