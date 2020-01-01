شاهد .. مؤسسة مياه عدن توجه بلاغ هام إلى اللواء شلال علي شائع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

عدن - الخليج 365

وجهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن، بلاغ هام إلى مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، على خلفية قيام مجهولين بإغلاق لصمام انبوب المياة رئيسي قطر ٢٥ الواقع بجانب الجولة القريبة من معامل رمزي ومحطة المحروقات في مديرية خور مكسر.



Advertisements

واشارت برقية البلاغ العاجلة ان الخط التمويني الناقل للمياه من حقل بئر ناصر الى محطة البرزخ في مديرية خور مسكر تعرض لعدة اكسار مفاجئة صباح اليوم نتيجة لاغلاق الصمام بشكل متعمد حيث يسبب ذلك حدوث مثل هذه الاضرار.

وأوضحت البرقية أن وجهها مدير عام المؤسسة، المهندس فتحي السقاف ان المؤسسة كانت قد انهت اعمال الصيانة يومي الاثنين والثلاثاء في نفس الانبوب المغذي لاربع مديريات كثيفة في عدد السكان وهي التواهي والمعلا وخور مكسر وصيرة.

وطالب السقاف الاجهزة الامنية والسلطة المحلية القبض على تلك الايادي العابثة والخبيثة التي تستهدف السكينة العامة الاستقرار والامان التي تنعم به المدينة حيث تؤدي مثل هذه الاعمال الى زيادة معأناة الناس.