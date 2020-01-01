رئيس الجمعية الوطنية يلتقي رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس الجمعية الوطنية، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، اليوم الأربعاء، في مقر الجمعية بالعاصمة عدن، الدكتور زيد قاسم ثابت، رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد وعدد من أعضاء المفوضية.



وفي اللقاء, أثنى رئيس الجمعية الوطنية على الجهود الذاتية التي تبذلها المفوضية لمكافحة الفساد من خلال تلمس وكشف بؤر العبث والفساد الإداري المتفشي في جميع المجالات .. معبراً عن سعادته بالخطة المقدمة من المنظمة بخصوص مكافحة الفساد.

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وأكد اللواء بن بريك أن نشاط المفوضية لا يقل أهمية عن نشاط بقية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وعلينا أن نتحد في هذا المجال ونكمل بعضنا البعض من أجل الحد من انتشاره.

من جانبه قدم رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، تصوراً أولياً للحد من الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة .. موضحاً أن التصور يحتوي على تعدد اشكال الفساد وآليات معالجته بصورة تساعد على الحد منه.

وأشار رئيس المفوضية إلى أنه تم تقديم هذا التصور وفقاً لحوار جدة واتفاق الرياض بما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الجنوب.

وفي ختام اللقاء الذي حضره الأخ لطفي شطارة، عضو هيئة الرئاسة، نائب رئيس الجمعية لشؤون الرقابة والتفتيش المالي، والدكتور صالح حسن الوجيه، أمين عام المفوضية والمهندس عبدالرحمن علي يحيى، عضو الهيئة التنفيذية للمفوضية اتفق الطرفان على بذل مزيد من الجهود من اجل تنسيق العمل المشترك في ضوء المتغيرات الجديدة على الساحة الجنوبية.