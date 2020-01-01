هاني بن بريك يطالب الرئاسة بتوضيح حقيقة ما يحدث في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

طالب نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، الرئاسة بتوضيح حقيقة ما يحدث في شبوة منذ يومين .



وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "إن كان ما يحدث منذ يومين في شبوة في قرى لقموش من جرائم صادرة من قوات شرعية تأتمر بأمر الرئيس هادي فعلى الرئاسة اليمنية تخرج ببيان رسمي يؤكد أن هذا التحرك بأمرها وتتحمل كل العواقب" .

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وأضاف "وإن كان ذلك ليس من الرئاسة فعليها كذلك الخروج ببيان يتبرأ من تلك القوات المجرمة المعتدية" .

وتناقلت وسائل إعلام جنوبية عن مصدر في المجلس الإنتقالي الجنوبي أن المجلس قرر تعليق مشاركاته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وذلك احتجاجاً على الهجوم الذي يقوده محافظ شبوة الإخواني محمد صالح بن عديو ضد قبائل لقموش.

وقال المصدر إن تعليق المشاركات جاء لوقف التصعيد الإرهابي لمليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية بشبوة ضد قبائل لقموش.