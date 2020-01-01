شاهد .. حجم المساعدات الإماراتية لأهالي حضرموت خلال عام التسامح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حجم المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها لأهالي محافظة حضرموت، خلال عام التسامح 2019م .



وبحسب وكالة وام، فقد بلغ عدد بلغ عدد السلال الغذائية التي تم تقديمها 35 ألفا و144 سلة غذائية تزن 2840 طنا استفاد منها 175 ألفا و720 فردا من الأسر اليمنية غير القادرة .

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كان " الهلال " قد وزع مع آخر أيام عام التسامح 100 سلة غذائية تزن 8 أطنان استهدفت أهالي منطقة العيص بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت واستفاد منها 500 فرد من الأسر الأشد احتياجا.

تأتي المساعدات الانسانية الإماراتية - التي استمرت طوال أيام " عام التسامح " - للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية وذلك في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الوقوف إلى جانب الشقيق و الصديق و هو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله " و تواصله القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وعبر المستفيدون عن شكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات قيادة و حكومة و شعبا على هذا العون الكبير و اللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشنها اليمنيون في الوقت الراهن.