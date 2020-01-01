شكرا لقرائتكم خبر عن فايزة المطيري تعلن اعتناق المسيحية : «الحرية هي أن تقول لا» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سيدة تدعى فايزة المطيري، اعتناقها الدين المسيحي، بدلا من دينها السابق ودين عائلتها، الإسلام، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت المطيري إنها ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا

ونشرت المطيري صورتين لها، الأولى قديمة ترتدي فيها الحجاب إبان حياتها في المملكة والثانية حديثة ظهرت فيها من دون حجاب، مرتدية الصليب.

جديد "الخليج 365"

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وقالت المطيري في تعليق مثير على صورتيها : (الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد) كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020“.