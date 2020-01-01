قوات سودانية تغادر مواقعها في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة قال مسؤول محلي بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، إن قوات محلية موالية للإمارات عاودت الانتشار في المحافظة بدلا عن القوات السودانية المتمركزة في معسكري “العلم” و”بالحاف” التي غادرت صباح الثلاثاء إلى معسكر الريان بمدينة المكلا محافظة حضرموت.

وأضاف المصدر أن قيادة التحالف أبلغت السلطات المحلية بالمحافظة عن خروج قوة عسكرية من معسكري العلم وبالحاف اللذين تتمركز فيهما قوات إماراتية وسودانية.

وأكد المصدر أن القوات السودانية المكلفة بحماية الأبراج قد غادرت صباح “الثلاثاء”وتم استبدالها بجنود من قوات النخبة الشبوانية المدعومة اماراتيا.

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