نائب الرئيس يبحث مع محافظ تعز مستجدات الأوضاع في المدينة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 بحث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، في اتصال هاتفي مع محافظ محافظة تعز نبيل عبده شمسان، مستجدات الأوضاع وجهود استكمال التحرير وأولوية توفير الخدمات في المناطق المحررة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

Advertisements وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود ورص الصفوف وتوحيد الكلمة خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبما يحقق استكمال تحرير المحافظة وتثبيت الأمن والاستقرار فيها وإعادتها إلى موقعها الطبيعي كمنطلق للثقافة والمدنية والسلام. من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره وتقدير أبناء تعز لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالمحافظة وحرص على تطبيع الحياة فيها وإنهاء معاناة أبنائها، مؤكداً بأنه مع بقية قيادات السلطة المحلية وأبناء المحافظة لن يدخروا جهداً من شأنه تحقيق استعادة الدولة ومؤسساتها والاتجاه نحو البناء وإعادة الإعمار وتجاوز ما خلفته حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

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