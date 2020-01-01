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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك لقبائل لقموش : 2020 سيكون عاماً مختلفاً على الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، أحمد سعيد بن بريك، إن عام 2020م سيكون عاماً مختلفاً على الجنوب، حيث ستتغير فيه مجريات الأمور التي ستصب فحواها في مصلحة الجنوب وشعبه .
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، عدداً من مشائخ وأبناء قبائل لقموش في محافظة شبوة.
واثنى اللواء بن بريك على الجهود والتضحيات التي يقدمها أبناء محافظة شبوة وقبائل لقموش، ضد القوى الإرهابية التي تحاول كسر وإذلال أبناء شبوة الأحرار .. مؤكداً أن المجلس الانتقالي يدعم ويقف إلى جانب فصائل المقاومة الجنوبية في كل جبهات القتال الجنوبية للدفاع عن الأرض والعرض الجنوبي.
وخاطب اللواء بن بريك مشائخ لقموش:"عليكم بالصمود، فهذه مراحلهم الأخيرة ولن تثنينا تهديداتهم، فهي تشبه حركة الديك المذبوح".
ودعا رئيس الجمعية قيادة التحالف العربي إلى الإسراع في ردع تلك الميليشيات التي يتزعمها بلاطجة حزب الاصلاح الإخواني.
وأكمل اللواء بن بريك قائلاً:"لن نصمت أمام استفزازات هذه القوى، ما عليكم إلا أن تؤازروا أبناءكم وما قام به رجال وشباب المقاومة من تضحيات في الدفاع عن أرض الجنوب لاستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة".
من جانبهم شكر مشائخ قبائل لقموش، اللواء بن بريك على حسن الاستقبال، مؤكدين دعمهم ومناصرتهم للمجلس الانتقالي الجنوبي الحامل الوحيد للقضية الجنوبية في كل المحافل الدولية والإقليمية، واستعدادهم لتقديم الشهيد تلو الشهيد من أجل استعادة دولة الجنوب، وينعم أبناؤها بخيراتها التي حرموا منها منذ عقود طويلة.
حضر اللقاء، عدد من رؤساء ونواب اللجان الدائمة للجمعية الوطنية ومدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية.
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