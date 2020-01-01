تنفيذية الإنتقالي في لحج تعقد إجتماعها الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة محمد أحمد العماد، نائب رئيس القيادة المحلية، بحضور اللواء علي حسن زكي، مستشار القيادة المحلية.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بنشاط مدراء الإدارة التنفيذية واستعراض تقارير الإنجاز السنوي للإدارات للعام 2019م وملخص لخطة الأنشطة للإدارات والمديريات للعام 2020م .

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وأكدت الهيئة التنفيذية على أهمية التمسك الثابت باتفاقية الرياض والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مضامينها وبحسب تراتيبها الزمنية ما يرتبط منها بالمحافظة ومتابعة ورصد الخروقات ورفعها أولاً بأول إلى قيادة المجلس الانتقالي، والوقوف أمام قضايا أراضي وعقارات الدولة وما تشهده من عبث ورصد السماسرة والعابثين، وما يجري من استيلاء غير مشروع وكذلك على ظواهر الفساد والفاسدين في المؤسسات والأجهزة المالية والإدارية وغيرها من المؤسسات الأخرى .

وشددت الهيئة التنفيذية على ضرورة محاربة ظواهر الرشوة والتلاعب بالوظيفة العامة وضعف الأداء الإداري والحكومي وما يترتب عليه من ضعف في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية المرتبطة بحياة الناس، وكذا وظاهرة التهريب بكل أنواعه والاختلالات الأمنية وبما يضمن توفير الامن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين ويمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية المدنية بكل حرية وأمان .

وأكدت على أهمية تنفيذ خطة عمل المحافظة للعام الحالي في كل المجالات وعلى نحو ما ورد فيها من أهداف ومهام وانشطة .

وفي الختام وقفت الهيئة أمام جملة من التقارير والموضوعات ذات الارتباط واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.