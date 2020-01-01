شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يشدد على توفير الخدمات للمناطق المحررة بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه اليوم الأربعاء، محافظ محافظة حجة اللواء عبدالكريم السنيني على توفير الخدما في المناطق المحررة بالمحافظة .

وأطلع الفريق علي محسن على المشاريع الصحية والأوضاع الخدمية في المناطق المحررة بالمحافظة. Advertisements وناقش اللقاء الذي حضره، وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي، المشاريع الصحية في المديريات المحررة بالمحافظة . وأكد علي محسن على الأهمية القصوى التي توليها قيادة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية بالقطاع الصحي وإنشاء وإعادة تأهيل المرافق الصحية ورفدها بالكوادر والمستلزمات ليتسنى لها تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين. وشدد نائب الرئيس على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة التنسيق الحكومي لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية.. منوهاً إلى الآثار الصحية الكارثية التي تسبب بها الانقلاب وتعطيله للمؤسسات ما أدى إلى انتشار الأوبئة وتفاقم الأمراض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس يشدد على توفير الخدمات للمناطق المحررة بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.