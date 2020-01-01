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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي يشيد بجهود إتحاد أدباء وكتاب الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
الخليج 365
أشاد مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محمد الجعدي، اليوم الأربعاء، بجهود إتحاد أدباء وكتاب الجنوب وأنشطته الثقافية والمسابقات الشرعية التي ساهمت في صقل المواهب الجنوبية .
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، رئيس اتحاد أدباء وكتّاب الجنوب، الدكتور جنيد الجنيد، وعدد من أعضاء الاتحاد، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة عدن، .
وأشار الجعدي إلى أن الأدب هو النموذج الأرقى في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن التقدم والتطور في الأوطان يُبنى على مقدار ثقافة أفراده ومطالعتهم المستمرة للتطوير والتقدم.
وأكد الجعدي أن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا باحتوائة لخيرة أدباء وكتّاب الجنوب، مشددا على أهمية تلافي الأخطاء السابقة والسير بخطى ثابتة نحو استعادة الهوية الجنوبية والدور الريادي التي تميز به ثقافياً.
بدوره قام الدكتور جنيد الجنيد، رئيس اتحاد أدباء وكتّاب الجنوب وأعضاء الاتحاد بتقديم صورة توضيحية للأستاذ فضل الجعدي، عن أبرز الأنشطة التي أنجزت خلال العام المنصرم 2019 .
ووضع رئيس وأعضاء الاتحاد جملة من المقترحات لتطوير أداء الاتحاد في العام الجديد، مؤكداً أن الاتحاد بصدد التحضير للقيام بمجموعة من الأنشطة ضمن الخطة المعدة خلال العام الجديد 2020 .
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