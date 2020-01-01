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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادارة تنمية المرأة بعدن تقيم ورشة عمل حول التمكين في القرن الواحد والعشرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
الخليج 365 - عدن
اقامت الادارة العامة لتنمية المرأة بعدن ، اليوم ، ورشة عمل حول التمكين في القرن الواحد والعشرين (المهارات والقدرات والمعرفة والتقنيات ) ، بالشراكة مع مؤسستي الراية والسناء للتنمية .
واستعرضت الورشة اهم المجالات الخاصة بتمكين المرأة والمهارات والقدرات التي تواكب القرن الواحد والعشرون ، ومهارات التعلم والابتكار ، ومناقشة الوضع الحالي والخطوات المستقبلية ، وتطوير الية عمل مشتركة بين مختلف القطاعات وخاصة قطاع المرأة والمنظمات المجتمع المدني.
واوضح مديرة الادارة العامة للتنمية المرأة بعدن افراح جابر ، و رئيس الهيئة الاستشارية بمحافظة عدن ابوبكر علي ، أهمية تمكين المرأة للوصول من مراكز صنع القرار باعتبارها عنصر متفاعل مع التنمية الاجتماعية ، من خلال التعرف على كيفية ادراك طبيعة التحولات الاجتماعية بالمجتمع ، والعمل لصالح الفئات المهمشة والمحرومة والبعيدة عن مصادر القوة ، واشعار الدولة والسلطة بأهميتها واعطاءها حقها الذي كفله الدستور.
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