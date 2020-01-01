ادارة تنمية المرأة بعدن تقيم ورشة عمل حول التمكين في القرن الواحد والعشرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

اقامت الادارة العامة لتنمية المرأة بعدن ، اليوم ، ورشة عمل حول التمكين في القرن الواحد والعشرين (المهارات والقدرات والمعرفة والتقنيات ) ، بالشراكة مع مؤسستي الراية والسناء للتنمية .

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واستعرضت الورشة اهم المجالات الخاصة بتمكين المرأة والمهارات والقدرات التي تواكب القرن الواحد والعشرون ، ومهارات التعلم والابتكار ، ومناقشة الوضع الحالي والخطوات المستقبلية ، وتطوير الية عمل مشتركة بين مختلف القطاعات وخاصة قطاع المرأة والمنظمات المجتمع المدني.

واوضح مديرة الادارة العامة للتنمية المرأة بعدن افراح جابر ، و رئيس الهيئة الاستشارية بمحافظة عدن ابوبكر علي ، أهمية تمكين المرأة للوصول من مراكز صنع القرار باعتبارها عنصر متفاعل مع التنمية الاجتماعية ، من خلال التعرف على كيفية ادراك طبيعة التحولات الاجتماعية بالمجتمع ، والعمل لصالح الفئات المهمشة والمحرومة والبعيدة عن مصادر القوة ، واشعار الدولة والسلطة بأهميتها واعطاءها حقها الذي كفله الدستور.