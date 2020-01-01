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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن تدشن حملة (1 - 1) 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
الخليج 365 - عدن
دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في محافظة عدن، اليوم، الحملة الخيرية السنوية للعام 2020م "سأبدأ عامي بخير يوم (1 - 1) لمرضى السرطان / عدن".
وشارك في تدشين الحملة وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، ومدير عام مديرية صيرة بعدن خالد سيدو، ومدير عام إدارة الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن عصام وادي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد ورئيسة اتحاد نساء اليمن في عدن فاطمة مريسي.
وأكد مدير عام المؤسسة في عدن عادل القدسي، أهمية الحملة التي يتم تنفيذها للعام الخامس على التوالي في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والعلاج لمرضى السرطان والمساهمة في التخفيف من معاناة المرض وتكاليف العلاج الباهظة .. داعياً الجميع إلى التفاعل مع حملة سأبدأ عامي بخير والتبرع الطوعي بمصروف أول يوم من العام الميلادي 2020م والوقوف إلى جانب المؤسسة لمواصلة تقديم خدماتها ورعاية مرضى السرطان.
واستعرض جهود المؤسسة وطاقمها في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في عدد من المحاور التي تشمل التوعية والتثقيف بأسباب تفشي مرض السرطان ومحاولة تجنب أسبابه، وكذا الكشف المبكر عن المرض، وتقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والعطاء الاجتماعي.
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