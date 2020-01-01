مناقشة النهوض بحقوق المرأة الصحية بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - عدن ناقشت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقه سعيد، سبل النهوض بحقوق المرأة الصحية.

واستعرض اللقاء التجهيزات الجارية للتعاون في فتح المكتب الرئيسي للجنة الوطنية للمرأة بعدن بما يمكنها من معاودة نشاطها.

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