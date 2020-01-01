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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
الخليج 365
قالت مصادر محلية، أن سفينة مساعدات إنسانية وصلت اليوم الأربعاء إلى ميناء حولاف بمحافظة أرخبيل سقطرى .
واضافت المصادر، أن السفينة الواصلة تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية، وقوارب صيد للصيادين، ومعدات متنوعة لدعم المشاريع الخدمية والحيوية التي تلامس حياة السكان اليومية وتنهي معاناتهم.
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وتأتي تلك السفينة في إطار الجهود التي تضطلع بها دولة الإمارات؛ لتنمية سقطرى وتعزيز استقرارها خدماتياً ومعيشياً.
وأبدى أهالي سقطرى سعادتهم بسفينة المساعدات، مثمنين دور الإمارات في الاهتمام بالجزيرة ومتطلباتها الحياتية.
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