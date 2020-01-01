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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجيهات حكومية جديدة بشأن معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
عدن - الخليج 365
وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وذلك لاستئناف عملها واستكمال المهام المسندة اليها بموجب قرار تشكيلها من رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر .
وأكد رئيس الوزراء، عزم الحكومة على المضي قدما في معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، باعتبارها احدى استحقاقات الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. لافتا إلى ان العبث الجاري في موضوع الأراضي واستغلال الاحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في توسيع عمليات السطو سيتم معالجتها ووضع حد لها.
واستعرض اللقاء، الجهود التي بذلتها اللجنة خلال السنوات الماضية في سبيل معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية وحل تعقيداتها الشائكة بما يضمن رد الحقوق لأصحابها وتصحيح الاختلالات ومعالجة هذه المظالم المتراكمة منذ عقود.
واستمع رئيس الوزراء من رئيس اللجنة إلى شرح موجز حول القضايا المنظورة امام اللجنة بشأن مراجعة ما تم صرفه من أراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن، والاشكاليات المتعلقة بالبسط على أراضي الدولة والصرف المزدوج وادعاءات الملكية والاعتداءات على أراضي الجمعيات السكنية والتعاونيات الزراعية، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة في هذه الظروف الاستثنائية، والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإعادة تفعيل نشاطها وتنفيذ المهام الموكلة بها على الوجه الأمثل.
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