الجزائية بعدن تحكم بإعدام متهم بقضية قتل وحبس 3 متهمين بقضيتي مخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي وهيب فضل، بإعدام متهم بقضية قتل وحرابة وحبس ثلاثة متهمين آخرين بقضيتي مخدرات ما بين 5 سنوات إلى 25 سنة.

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وجاء في منطوق الحكم بقضية القتل خلال الجلسة بحضور عضو النيابة العامة ماجد سلطان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن على المتهم (ش . ق . أ) بالإعدام حداً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله عمداً وعدواناً معصوم الدم المجني عليه محسن قاسم راجح اليهري اليافعي.

كما حكمت المحكمة بحبس المتهمين (ص . س . ن) 25 سنة و (ن . ع . أ) 5 سنوات، على ذمة قضية حيازة مواد مخدرة، وكذا حبس المتهم (أ . خ . و) 5 سنوات، على ذمة قضية الاتجار بالمخدرات.