عضو خارجية الانتقالي لـ "الخليج 365": هناك أطراف لا تريد إنهاء الحرب أو محاربة الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

سيد مصطفي - الخليج 365

قال نصر العيسائي، عضو اللجنة العليا للشئون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن اتفاق الرياض ظهرت بوادر فشله بعد مماطلة الشرعية في تنفيذه خاصة في الشق العسكري وانسحاب القوات من المحافظات الشمالية.



وأكد العيسائي لـ"الخليج 365"، أن المجلس الانتقالي الجنوبي ملتزم بتنفيذ اتفاق الرياض، لأن ذلك هو الضامن للأمن والاستقرار في جهة اليمن.

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واضاف عضو اللجنة العليا للشئون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الاتفاق من شأنه توجيه البوصلة باتجاه الخطر الأكبر والحقيقي على جهة اليمن والمنطقة وهو الانقلابيين الحوثيين وكلاء إيران، إضافة الى مكافحة الفساد والإفساد في حكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح الإخواني.

وأوضح العيسائي، أنه في المقابل تلك الأطراف لا تريد إنهاء الانقلاب الحوثي ولا تريد الوصول إلى حل نهائي للأزمة في جهة اليمن، ولا تريد إنهاء الفساد الذي يعتاشون عليه منذ خمس سنوات.

واعرب عضو اللجنة العليا للشئون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، عن أمله في تنفيذ إتفاق الرياض وخاصة أن التحالف العربي والمملكة العربية السعودية ضمانه لتنفيذ الإتفاق اعتقد ان الإتفاق سينفذ في نهاية المطاف.