الرئاسية العليا للجنة الصليب الأحمر الدولية تمدد ولاية رئيس اللجنة للفترة الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - صنعاء

سيتولى السيد بيتر ماورير ولاية ثالثة في منصب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) عقب تصويت أجرته جمعية اللجنة الدولية، وهي الهيئة الرئاسية العليا فيها، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.



وأعرب الرئيس للجمعية عن التزامه الراسخ بالمهمة الإنسانية التي تؤديها اللجنة الدولية وبموظفيها، وعن تصميمه على أن يكفل استمرار المنظمة في الإصغاء إلى المجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات والعنف والاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.

وقال السيد بيتر ماورير أيضاً إنه عازم على مواصلة تكريس جهوده لإحراز تقدم في الأولويات الرئيسية المُدرجة في الاستراتيجية المؤسسية، مثل ضمان إحداث أثر إنساني مستدام وبلورة نهج شراكة يلبي المجموعة الواسعة من احتياجات الناس ودعم التحوّل الرقمي.

Advertisements

وخصّ السيد بيتر ماورير بالذكر أولوية أخرى تتعلق بتعزيز دبلوماسية اللجنة الدولية الإنسانية دعماً للعمليات الميدانية، خاصة في هذه الحقبة التي تشهد تنامي الانقسامات داخل النظام الدولي.

ومُدّدت ولاية السيد بيتر ماورير الثالثة حتى شهر حزيران/يونيو 2024.

وأُعيد في الجلسة نفسها انتخاب السيدات مايا هرتيغ ريندال ولورا ساديس وبياتريس سبايزر أعضاء في الجمعية لولاية جديدة من أربع سنوات.

وترأس الجلسة نائب الرئيس، السيد جيل كاربونييه، الذي هنأ الرئيس وأعضاء الجمعية على إعادة انتخابهم قائلاً إن الإدارة العامة للجنة الدولية في موضع جيد لقيادة المؤسسة في عملها المتمثل بحماية الناس ومساعدتهم في الأزمات الإنسانية المعقدة التي نشهدها اليوم.

وأعضاء الجمعية اللواتي أُعيد انتخابهن سيواصلن في الأدوار نفسها: السيدة مايا هرتيغ ريندال، رئيسة للجنة التوظيف والأجور وعضواً في لجنة حماية البيانات، والسيدة لورا ساديس، عضواً في لجنة تدقيق الحسابات، والسيدة بياتريس سبايزر، عضواً في مجلس الجمعية.