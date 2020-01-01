شكرا لقرائتكم خبر عن ساحر يعاشر كويتيات ويأخذ منهن 1000 دينار لامتلاك الزوج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدم ساحر مصري الجنسية يعيش في الكويت، على فعل الفاحشة ومعاشرة النساء، ويتحصل منهن على 1000 دينار في مقابل جعل زوجها يخضع لها وخاتم بيدها.
ويتخذ الساحر من محل عطارة بمجمع تجاري في وسط منطقة الجهراء، ستارًا لأفعاله الدنيئة، دون وجود أي شك حول ما يقوم به، إذ كان يؤم المصلين في مصلى داخل المجمع التجاري ما زاد من ثقة الناس به.
جديد "الخليج 365"
وتمكنت شرطة الجهراء من إلقاء القبض على الساحر المصري، الذي ينتحل صفة إمام وهو شيطان يضحك على عقول السيدات لإشباع رغباته.
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