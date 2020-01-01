شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : برلمان صنعاء ينتفض ضد الميليشيات الحوثية ويوجة طلب عاجل للتحالف العربي "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنفر اعضاء البرلمان اليمني في العاصمة صنعاء عقب قيام بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بمنع تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات فيما اتخذ البنك المركزي بعدن باجراء مماثل بإيقاف صرف مرتبات موظفي بعض الوزارات في مناطق سيطرة الحوثيين ردا على حظر الطبعة الجديدة.

ونقلت مصادر مطلعة عن تحضيرات يجريها عدد من أعضاء مجلس النواب الخاضعين لسيطرة مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء لزيارة عدد من الدول العربية والعالمية.

جديد "الخليج 365"

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وأكد النائب البرلماني رئيس كتلة الأحرار عبده بشر عن تحضير 25 برلماني لزيارة عدد من الدول العربية والعالمية.

وطالب البرلماني بشر قيادة التحالف العربي بالزام بنكي صنعاء وعدن بصرف المرتبات وتحييد الاقتصاد وصفا الاجراءات الاخيرة التي قامت بها المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية بلعب جهال.

وكشف بشر عن التحضير لوفد برلماني مكون من 25 نائبا برلمانيا لزيارة البعض من البرلمانات العربيه والدوليه والاقليميه واللقاء مع اعضاء مجلس النواب وقيادات الاحزاب والشخصيات والوجاهات المتواجده في الخارج لتقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين وتغليب مصالح الوطن والمواطن العليا على اي مصالح اخرى وايقاف سفك الدماء وضرورة التصالح والتسامح واخراج اليمن الى بر الامان. بحسب ما جاء في صفحته على فيسبوك