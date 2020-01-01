اسقاط طائرة تجسس سعودية في جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف الخليج 365 – جيزان أعلنت القوات اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، اسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف السعودي في جبهة جيزان الحدودية. وقال مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية “اسقطت طائرة تجسسية قبال قطاع الدائر في جيزان بسلاح مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية”. وكانت الدفاعات اليمنية اسقطت أمس الثلاثاء، طائرتي تجسس تابعتين لتحالف العدوان السعودي في محافظتي الحديدة وحجة غربي وشمالي غربي اليمن. ويوم الاثنين الفائت، اسقطت الدفاعات الجوية لجماعة ، طائرتي تجسس تابعتين للتحالف في الحديدة وصعدة.

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