اليمن يدشن رسمياً بناء الدولة الحديثة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دشنت الجمهورية اليمنية، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من “الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة للعام 2020”.

وخلال حفل التدشين أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بالانتصارات والإنجازات العسكرية، التي تحققت في العام 2019 على مستوى تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية في مختلف المجالات، مشيدا في الوقت نفسه بالانتصارات الكبرى والضرباتِ الموجعة التي أسهمت في قلب المعادلات والاستراتيجيات العسكرية والجيوسياسية في المنطقة.

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وقال المشاط إن “الرؤية الوطنية هي أبسط استحقاقات الانتصارات اليمنية الفذة لننفض عن أنفسنا غبار الوصاية والهيمنة الأجنبية”، وأضاف أنه “كما صنعت السواعد والعقول اليمنية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة فلن يكون هناك عائق من تنفيذ خطة عملية مدروسة تنهض بكافة مؤسسات الدولة”.

ولفت المشاط إلى أن “وثيقة الرؤية الوطنية وخططها المرحلية هي وثائق استراتيجية للتنفيذ وليست للمزايدة السياسية والإعلامية”، واوضح أن “وثيقة الرؤية الوطنية وخططها المرحلية هي وثائق استراتيجية للتنفيذ وليست للمزايدة السياسية والإعلامية”، وأكد أنه “سيتم العمل على مراقبة الأداء وتقييم الانجاز لمكافئة الجهات المتميزة ومحاسبة الجهات التي ستتخلف عن ركب البناء”.

وقال المشاط “كما قبلنا التحدي وخضنا معركتنا العسكرية ضد العدوان والحصار الغاشم فبهذا التدشين نعلن لدول العدوان وللعالم أجمع عزمنا خوض معركة بناء الدولة كاملة السيادة والاستقلال”، وأشار إلى أن “دول العدوان تسعى بكل ما تملك إلى إعاقة قيام الدولة وتفتيتها وهذا ما يحصل في المحافظات الخاضعة لسيطرتها”.