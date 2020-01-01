شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي المشاط يقود انقلاب عسكري في صنعاء وبالتنسيق مع يحيى الراعي وبتمويل اماراتي "تفاصيل مفاجأه!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه ..عن مخطط انقلاب عفاشي يقوده مهدي المشاط يبدأ بالتخلص من محمد علي الحوثي وعبد الكريم الحوثي ويحيى الشامي وأحمد حامد , وان الانقلاب بدأت اولى خطواته بتعيين المشاط رئيسا للمجلس السياسي والغاء اللجان الثوريه التي يقودها محمد علي الحوثي .



واضاف ان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي هو العقل المدبر ومهد للانقلاب من خلال منح المشاط رتبة مشير بالرغم انه مدني من اجل تكتمل اركان الانقلاب العسكري ويلاقي قبول خارجي .



واكد ان الانقلاب سيتم من خلال تصفية اركان الانقلاب الحوثي الاربعه محمد علي الحوثي وعبد الكريم الحوثي ويحيى الشامي وأحمد حامد.



ووضح ان الممولين للانقلاب هم العفاشيين وبأموال المؤتمر المكدسة في الامارات والتي يديرهااحمد علي صالح نجل الرئيس الراحل علي صالح

"من منشور على حساب الفقيه في الفيس بوك اليوم الأربعاء "